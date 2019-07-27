Сообщники Навального притащили детей на незаконный митинг в Москве

Москва, 27 июля. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович намерен встретиться с несовершеннолетними, задержанными на незаконном митинге в центре российской столицы.

Как сообщил Бунимович ТАСС, он выехал в отдел МВД по району Бутырский. По словам детского омбудсмена, он направился в ОВД Бутырский, «чтобы понять, действительно ли они что-то нарушили, и разобраться в этом».

Бунимович добавил, что намерен пообщаться с несовершеннолетними и с представителями полиции.

Напомним, оппозиция устроила в Москве незаконный митинг из-за недопуска так называемых «независимых кандидатов» к выборам. Отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты МГД был законно обоснован: в подписных листах значительно превышал процент бракованных подписей.

Оппозиционеры на улицах российской столицы устраивали провокации. Сотрудники правоохранительных органов обеспечивали безопасность граждан. Глава ГУ МВД Олег Баранов пообещал использовать все необходимые меры для защиты россиян.

Сообщалось, что сторонники скандального блогера Алексея Навального притащили на незаконный митинг детей. Отметим, что участие в таких мероприятиях представляет опасность для несовершеннолетних.