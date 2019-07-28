Сирия, 28 июля. Курды несут большие потери на востоке провинции Дейр-эз-Зор из-за «спящих ячеек» ИГ1*. К западу от Даръа обнаружена братская могила жертв террористов. Войска САР нанесли ответный артиллерийский удар по позициям джихадистов на границе Идлиба и Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили братскую могилу с останками жертв террористов к западу от Даръа; лишились пулемета в Хаме в результате очередного нарушения боевиками режима тишины.

«Исламское государство»1 (ИГ): подозревается в проведении взрыва в городе Ас-Сувар, при котором пострадали два бойца «Асайиш».

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): вместе со своими сторонниками подверглась ответному артиллерийскому удару войск САР на западе Идлиба.

Курды: потеряли как минимум семь членов SDF**** убитыми в ходе нападений «спящих ячеек» ИГ в восточной половине провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно данным новостного Twitter-ресурса Sound and Picture, за последнее время как минимум семь бойцов Демократических сил Сирии (SDF) были убиты в результате нападений подпольных ячеек «Исламского государства» (запрещено в РФ) в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Вертолеты ВВС международной коалиции, возглавляемой США, начали серию вылетов против джихадистов в регионе. Несмотря на все предыдущие меры американцев и курдов, однако, террористическая угроза в их зоне контроля на северо-востоке САР только растет, отмечают местные наблюдатели.

Возле блокпоста так называемых полицейских курдских отрядов «Асайиш» в городе Ас-Сувар на востоке провинции Дейр-эз-Зор детонировало самодельное взрывное устройство, сообщает военный источник в сети Twitter (@Salah_Addin_). В результате были ранены два проамериканских радикала. Предполагается, что бомба была заложена «спящими ячейками» ИГ. Подобные взрывы в зоне оккупации США и SDF происходят регулярно, из-за чего нередко гибнут также и местные жители.

Провинция Даръа

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обнаружили братскую могилу с останками своих сослуживцев к западу от Даръа. По информации ливанского агентства Al Masdar News, из захоронения, расположенного в предместьях города Нава, были изъяты тела 13 солдат правительственных сил САР. Напомним, ранее обширные территории в западной части провинции и почти всю прилегающую Эль-Кунейтру на протяжении нескольких лет удерживали боевики различных бандгрупп — из состава ИГИЛ1, Сирийской свободной армии (ССА)** и «Джебхат Фатх аш-Шам» (деятельность запрещена в РФ). Данный регион был освобожден прошлым летом в ходе операции войск САР и ВКС РФ.

Провинция Идлиб

Подразделения САА нанесли ответный удар по отрядам террористов в западной части провинции Идлиб у границы с соседней Латакией. По сведениям Baladi News, артиллерийские дивизионы САА нанесли удары по расположениям исламистских бандформирований вблизи города Бдама. Данных о масштабе потерь, понесенных джихадистами, оппозиционный портал не приводит. В этом районе концентрируются в основном боевики «Исламской партии Туркестана» (деятельность запрещена в РФ) и других группировок, аффилированных с «Ан-Нусрой». Напомним, ранее данные радикалы отказались от соблюдения режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации и на данный момент продолжают систематические обстрелы позиций армии САР и мирных кварталов.

Провинция Хама

Как утверждают связанные с исламистами медиаресурсы, боевики уничтожили 57-мм пулемет сирийских войск в долине Аль-Габ на северо-западе провинции Хама. Урон был нанесен в результате пусков противотанковых ракет в направлении позиции правительственных сил, сообщает Step News Agency. Таким образом, группировки, базирующиеся на окраинах «Большого Идлиба», продолжают регулярно нарушать условия перемирия, вынуждая армию САР предпринимать ответные меры. В северной части региона исламистами также неоднократно осуществлялись попытки прорыва линии обороны САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.