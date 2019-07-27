Галямину вслед за Соболь и Ждановым задержали на незаконной сходке в Москве

Москва, 27 июля. Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Юлию Галямину повторно задержали в центре Москвы на Трубной площади.

Сегодня днем ее уже задержали по пути на несогласованную акцию. Причиной стали многочисленные призывы к москвичам поддержать запрещенную «сходку» на Тверской улице. Галямину, как и других кандидатов-самовыдвиженцев сняли с выборов за подделку подписей в свою поддержку.

В подписных листах Галяминой были обнаружены «двойники» — люди с одними и теми же ФИО, паспортными данными, но с подписями, выполненными разным почерком.