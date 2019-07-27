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Галямину вслед за Соболь и Ждановым задержали на незаконной сходке в Москве

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Галямину вслед за Соболь и Ждановым задержали на незаконной сходке в Москве

Москва, 27 июля. Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Юлию Галямину повторно задержали в центре Москвы на Трубной площади.

Сегодня днем ее уже задержали по пути на несогласованную акцию. Причиной стали многочисленные призывы к москвичам поддержать запрещенную «сходку» на Тверской улице. Галямину, как и других кандидатов-самовыдвиженцев сняли с выборов за подделку подписей в свою поддержку.

 В подписных листах Галяминой были обнаружены «двойники» — люди с одними и теми же ФИО, паспортными данными, но с подписями, выполненными разным почерком.

 

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