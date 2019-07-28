В ОП РФ рассказали, как продажные СМИ освещали митинг в Москве для своих спонсоров

Москва, 27 июля. Провокаторы, испортившие москвичам и гостям города летний выходной, должны ответить за свои действия и быть наказаны, заявил член Общественной палаты России Павел Данилин.

Он напомнил, что на запрещенной сходке в центре столицы, по данным главка МВД, были задержаны почти 300 человек. Причиной стало нарушение общественного порядка: беспредельщики распыляли слезоточивый газ, использовали взрывпакеты, пытались прорвать оцепление.

При этом из 3,5 тыс. участников митинга почти тысяча оказалась блогерами или журналистами, освещавшими акцию.

Организаторами митинга выступили экс-кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировали на выборах из-за фальсификации в подписных листах избирателей. Например, в подписных листах Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина были обнаружены имена уже умерших москвичей.

Данилин считает, что журналисты прозападных изданий освещали акцию удобным для себя образом, чтобы предоставить своим «спонсорам» нужную и красивую картинку.

«Я надеюсь, что люди, которые призывали к несогласованному участию на митинге, понесут ответственность за те проблемы, которые они устроили для жителей города в этот летний день», — подчеркнул Данилин в комментарии «Инфореактору».

Он также отметил, что большинство задержанных — приезжие из регионов. По словам Данилина, это доказывает, что все это действо готовилось как провокация: люди, которых специально привезли в Москву за деньги, кидались на полицию и творили непотребства. Ранее об этом же заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.