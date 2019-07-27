Суд арестовал экс-главу правительства Астраханской области Султанова

Ростов-на-Дону, 27 июля. Суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова. Они проходят как фигуранты уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

Расул Султанов и Виталий Шведов останутся под стражей до 25 сентября. Их адвокаты заявили, что намерены обжаловать решение суда. Они хотят доказать, что никаких финансовых нарушений со стороны их подзащитных не было.

Оба фигуранта были задержаны 26 июля. Следствие считает, что на счетах бюджета Астраханской области имелись значительные остатки средств. Однако Султанов и Шведов использовали служебные полномочия и привлекли кредитные средства в одном из банков на сумму 6 млрд рублей.

Бюджет региона понес крупные материальные убытки. Султанов работал на посту главы правительства области с апреля 2017 по июнь 2019 года. Шведов занимал должность министра финансов Астраханской области с 2010 года.

В Генпрокуратуре России рассказали, что в 2018 году к ответственности по коррупционным делам привлекли порядка 3,8 тысячи человек.