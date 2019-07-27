Милонов рассказал, как приезжие за деньги играют массовку на запрещенном митинге в Москве

Москва, 27 июля. Так называемые оппозиционные «политики» наняли массовку на свой несогласованный митинг в центре Москвы. Роль их сторонников за деньги исполняли люди из регионов, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Таким образом, по мнению Милонова, сегодняшняя незаконная «сходка», по большому счету, стала продолжение той лжи, которую постоянно использует «оппозиция»: сначала они соврали, сдав в Мосгоризбирком фальшивые подписи, теперь врут, что у них якобы есть поддержка.

События в центре Москвы, как считает Милонов, доказали, что «несистемная оппозиция», а именно Навальный и его истеричная юристка Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и вся эта «звездная компания», просто дышат на ладан. Депутат отметил, что и сами «оппозиционеры» это прекрасно понимают и поэтому готовы организовывать незаконные митинги, подвергая опасности простых граждан, все лишь бы был хоть какой-то резонанс, все ради пиара, пишет «Политэксперт».