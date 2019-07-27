Призывавший к уличным беспорядкам директор «ФБК» Жданов повторно задержан на Трубной

Москва, 27 июля. Директора так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова задержали на Трубной площади за призывы к уличным беспорядкам и участие в организации незаконного митинга. Отметим, что сегодня его задерживают уже во второй раз.

Напомним, организаторы несанкционированного митинга пытаются шантажировать избирательные комиссии, которые на законных основаниях отказались регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы граждан, превысивших допустимый порог бракованных подписей. При этом незарегистрированные кандидаты, к которым относится и Иван Жданов, имеют легитимное право обратиться в суд, однако они предпочитают устраивать незаконные провокации и призывать к массовым беспорядкам.

Отметим, что глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов пообещал принять все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей столицы. Он заявил, что полиция будет пресекать незаконные действия провокаторов во время несанкционированной акции. В правоохранительных органах напомнили, что агитаторам накануне были вручены письменные предупреждения о недопустимости провокаций.