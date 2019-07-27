Депутат Госдумы обвинил участников незаконного митинга в нарушении прав москвичей

Москва, 27 июля. Участники незаконного митинга оппозиции в Москве должны ответить за нарушение общественного порядка и прав жителей столицы. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров, собирающийся лично проследить за тем, чтобы провокаторы получили максимальное наказание.

Напомним, представители оппозиции устроили несанкционированную акцию в центре Москвы, поскольку некоторых из них на законных основаниях не зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Доля брака поданных этими кандидатами подписей превысила установленные законом 10%, причем ранее их неоднократно ловили на махинациях с подписными листами. Вместо того, чтобы пойти в суд и добиваться своего легитимными путями, оппозиционеры предпочли устраивать незаконные акции.

Евгений Федоров рассказал, что днем 27 июля находился недалеко от центра Москвы и мог лично понаблюдать за несанкционированным митингом.

«Эти действия оппозиции резко ухудшили ситуацию для туристов. Было много туристов, были какие-то странные гопники, перекрыты улицы, а также ограничения связанные с передвижением пешеходов. Очевидно, что это нарушение общественного порядка и нарушение прав москвичей, гостей города, а также иностранных туристов», — рассказал депутат.

Федоров подчеркнул, что за подобные действия российским законом предусмотрена административная, а в каких-то случаях и уголовная ответственность. Также депутат обратил внимание на действия полиции, которая задерживала провокаторов по вполне конкретным причинам.

«Как только начали перекрывать пешеходное движение, то есть не только усложнили жизнь туристам-пешеходам, но и начали перекрывать движение на Тверской транспорта, естественно полиция применила и должна была применить силу и задержала этих нарушителей», — сказал Федоров «НьюИнформ».

Кроме того, депутат указал на вмешательство «пятой колонны», которая, по словам Федорова, готовит уничтожение нашего государства и нашего Отечества, собственно «как и всегда в нашей тысячелетней истории».

«Мы постоянно сталкиваемся с конкуренцией НАТО и в такой форме в том числе», — заключил российский политик.

Напомним, ранее глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов сообщил, что полиция примет все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и будет пресекать незаконные действия провокаторов во время несанкционированного митинга. Для этого на Тверскую улицу направили усиленные наряды полиции, которые получили соответствующую экипировку.