Соболь повторно задержали на Трубной за участие в незаконном митинге

Москва, 27 июля. Юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь повторно задержали на Трубной площади в Москве за участие в незаконном митинге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В субботу в первой половине дня правоохранительные органы задержали Соболь за организацию нескольких незаконных акций, которые прошли в середине июля. Скандалистке выписали штраф на 30 тысяч рублей. После того, как Соболь вышла из отдела полиции, она направилась в центр российской столицы, где проходит нелегальное публичное мероприятие, устроенное оппозицией. На Трубной площади Соболь повторно задержали.

Напомним, оппозиция проводит незаконную акцию в Москве из-за недопуска так называемых «независимых кандидатов» к выборам. Мосгоризбирком отказал ряду оппозиционеров в связи с обнаружением в их подписных листах большого количества недействительных подписей. Кроме того, у Соболь в документах были с ошибками приведены данные об имуществе за рубежом.

Правоохранители обеспечивают безопасность гражданам и защищают от провокаций и выходок оппозиции. Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов подчеркнул, что полицией будут приняты все необходимые меры для защиты россиян.