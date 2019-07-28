Несанкционированный митинг оппозиции испортил москвичам выходной. ФАН-ТВ

Суббота в Москве, была омрачена несанкционированным митингом в центре столицы. Протестующие сторонники Навального и компании затруднили движение на Тверской. Акцию подготовили так называемые оппозиционеры: Яшин, Гудков, Жданов, Соболь, Янкаускас. Они требовали регистрации в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму, невзирая на недостоверность подписей в свою поддержку. Полиция ограничила доступ к зданию столичного парламента. Основные столкновения происходили в переулках на подходе к нему.

По данным МВД несанкционированный митинг на Тверской улице собрал около 3500 человек. Многие — проходящие мимо зеваки. Кроме того, еще 700 журналистов и блогеров, которые заранее сообщили о том, что будут освещать акцию. А среди ее непосредственных участников около 2000 человек — гости из регионов, которые не могут голосовать в Москве.

Росгвардия предотвратила давку и массовые побоища на незаконном митинге в столице. Силовики начали готовиться заранее: уже утром для безопасности движения Тверскую ограничили металлическим забором. К слову, его протестующие использовали как орудие: хватали и били ими сотрудников спецслужб. В толпе активно работали провокаторы, в том числе и 500 сотрудников ЧОПов, принадлежащих Гудкову. Они вместе с приехавшими по разнорядке сторонниками Навального заводили толпу кричалками, оскорбляли полицейских, брызгали из перцовых баллончиков, кидали в правоохранителей урны и бутылки, сопротивлялись и всячески пытались быть задержанными на камеру.

По данным МВД, во время протеста задержали более тысячи человек. Протестующие откровенно нарушали закон: перекрыли Садовое кольцо, выбегали на дорогу, одним словом, провоцировали на конфликт. Более того, проявляли агрессию по отношению к спецслужбам. После Тверской и Садовой толпа переместилась на Трубную площадь и оставалась там до поздней ночи. Горожане и гости столицы тоже не испытывали восторга от агрессивной толпы, которая портила им выходной.

Напомним, всю неделю лже-оппозиционеры призывали граждан выйти к мэрии. Накануне некоторых из них задержали в рамках дела о воспрепятствовании деятельности избирательной комиссии. Но это не остановило их единомышленников от противоправных действий. Сегодня Любовь Соболь, Илья Яшин и Юлия Галямина дважды за сутки оказались в автозаке. Кроме того, силовики задержали более тысячи митингующих.

Ранее так называемые оппозиционеры не стеснялись в средствах при сборе подписей, записывая в свои сторонники «мертвые души» и москвичей, которые и не думали голосовать за банду ряженных недокандидатов.



