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Провокаторы попытались ослепить бойцов Росгвардии на незаконном митинге в Москве

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Провокаторы попытались ослепить бойцов Росгвардии на незаконном митинге в Москве

Москва, 27 июля.  Провокаторы на незаконной акции в центре Москвы атаковали полицейских и бойцов Росгвардии. Два стража порядка пострадали в результате распыления перцового баллончика, еще один полицейский получил травму ноги.

О пострадавших сотрудниках внутренних органов сообщили в Росгвардии, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, после того как полицейские начали задерживать нарушителей общественного порядка, неадекватные провокаторы кинули в правоохранителей урну и бутылки с водой. Урна попала в ногу одного из сотрудников полиции.

Кроме того, еще несколько провокаторов распылили перцовый баллончик в сторону сотрудников Росгвардии. В результате пострадали два военнослужащих.

Напомним, сегодняшний митинг устроили незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму. Среди них соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие политики.

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