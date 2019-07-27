Приезжие сыграли в массовке у оппозиции на незаконном митинге в Москве

Москва, 27 июля. Несогласованные акции опасны провокациями проплаченных псевдоединомышленников, заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа, комментируя несогласованную акцию оппозиции в Москве.

В субботу в центре Москвы оппозиция провела незаконную акцию. По данным полиции, на несанкционированном митинге присутствовали около 3,5 тыс. человек.

Поводом для проведения сходки оппозиционеров стал недопуск так называемых «независимых кандидатов» к выборам. Причиной отказа в регистрации в качестве кандидата в депутаты МГД стало большое количество недействительных подписей в подписных листах оппозиционеров. Кроме того, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любви Соболь нашли ошибки в документах об имуществе за границей, что в свою очередь является основанием для отказа.

Получив отказ, оппозиция решила выйти на улицу и устроить акцию, не согласовав с властями.

«Они (незаконные митинги) всегда опасны провокациями проплаченных персонажей, которые могут привести к нежелательным действиям», — сказал парламентарий, отметив, что подобные сходки происходят по одному сценарию.

По его мнению, московские власти абсолютно правы, призывая к соблюдению порядка и решению вопросов в рамках закона. Чепа подчеркнул, правоохранительные органы действуют в рамках устава, четко выполняя команды своего руководства.

«Участникам незаконной акции надо тоже понимать, что они пришли не в гайд-парк, а пытаются парализовать центр столицы. Полиция будет жестко препятствовать правонарушениям в рамках своих полномочий»,— заявил в беседе с «Экономикой сегодня» член Госдумы.

Он также напомнил о событиях восьмилетней давности, когда бросавшие в полицию провокаторы жалели о своем поступке и оправдывались законом толпы.

«Ни в коем случае нельзя поддаваться на действия провокаторов и провоцировать правоохранительные органы. Так как несанкционированные митинги по своей природе незаконны, то полиция должна защитить Москву от провокаторов и обеспечить порядок в столице», — подчеркнул Чепа.

Виталий Милонов — депутат Госдумы — заявил, что оппозиционеры, устраивая незаконные митинги, «расписываются в том, что законных оснований для их протеста нет». По его словам, несогласные с вердиктом в основном идут в суд, а не на улицы.

«По сути, оппозиция хочет взять в заложники стабильность и спокойствие в Москве, чтобы их пустили не мытьем, так катаньем на выборы в Мосгордуму. Все москвичи ждут от полиции, что она оградит их фриков и провокаторов, пресечет безумства с хороводами и не даст превратить столицу в очередное ристалище оппозиции, кидающуюся камнями и жгущую покрышки», — констатировал парламентарий.

Представители либеральной тусовки имеют право провести согласованный митинг, однако она выбирает совсем другую форму диалога, считает Милонов. Он рассчитывает, что провокации и беспредел найдут свою объективную оценку у правоохранителей.

Политолог Алексей Мартынов сообщил, что оппозиция попыталась организовать «уличный беспорядок в выходной день». Однако попытка оказалось провальной, констатировал он.

«Участникам акции и их кураторам нужна была красивая картинка, как в Москве «подавляют инакомыслие», но они забывают, что в других странах никто никогда не церемонится при разгоне незаконных протестов – применяются дубинки и слезоточивый газ. При этом в «недемократичной» России большинство задержанных к вечеру уже отпускается домой», — уточнил политолог.

Напомним, несанкционированная акция, по данным полиции, собрала порядка 3,5 тысяч человек. Как сообщил главный редактор RT Маргарита Симоньян, около двух тысяч человек, участвовавших в сходке, были приезжими.

Участники нелегальной акции провоцировали сотрудников правоохранительных органов, которые занимались обеспечение безопасности граждан. Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов подчеркнул, что полицией будут приняты все необходимые меры для защиты россиян.