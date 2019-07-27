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«Спартак» выкупит Шюррле за 10 млн евро

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«Спартак» выкупит Шюррле за 10 млн евро

Москва, 27 июля. Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле переходит в «Спартак», сообщил источник Федерального агентства новостей.

Сделка будет оформлена как годичная аренда, после которой за москвичами останется право первоочередного выкупа футболиста. Отмечается, что сумма выкупа составит 10 млн евро.

При этом «Спартак» будет платить 100% зарплаты немца, а это 3 млн евро в год. Известно, что в ближайшие дни футболист прилетит в Москву для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Шюррле выступает за «Боруссию» с лета 2016 года, куда он перешел из «Вольфсбурга» за 30 млн евро. В прошлом сезоне дортмундцы отпустили футболиста в аренду в английский «Фулхэм».

За англичан он провел 24 матча в Премьер-лиге и забил 6 мячей. По оценкам transfermarkt.de, цена игрока составляет порядка 12 млн евро.

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