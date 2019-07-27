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Зеленский потребовал от Авакова уволить украинского генерала после скандального видео

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Зеленский потребовал от Авакова уволить украинского генерала после скандального видео

Киев, 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский предъявил претензии министру внутренних дел страны Арсену Авакову и потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области генерала Виталия Глуховерю. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

Зеленский напомнил, что генерал Глуховеря подозревается в превышении должностных полномочий.

«Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности», — подчеркнул украинский президент.

В этом же сообщении он уточнил, что ждет от главы государственного бюро расследований Романа Трубы расследования по вскрывшимся фактам. Он заметил, что действовать Труба должен быстро и бескомпромиссно.

Зеленский признался, что поступок Глуховери его шокировал: оказалось, что генерал пытался помочь своему подчиненному избежать административного наказания за превышение скорости. Президент Украины подчеркнул, что теперь времена безнаказанности для украинских чиновников закончились. В связи с этим он посоветовал последним либо бежать, либо писать явки с повинной.

«Увольняйтесь или бегите. Потому что единственное, что я могу вам гарантировать — это уголовное преследование», — добавил Зеленский.

Напомним, в сентябре прошлого года водителя Глуховери остановили за превышение скорости. Но он с требованиями дорожных полицейских и позвонил своему начальнику. После этого на место прибыли вооруженные бойцы спецподразделения КОРД. Они  задержали патрульных. Один из них успел снял задержание на видео. Запись была опубликована на YouTube 27 июля.

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