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«Ростов» может арендовать Мельгарехо

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«Ростов» может арендовать Мельгарехо

Ростов-на-Дону, 27 июля. ФК «Ростов» может арендовать полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Красно-белые готовы расстаться с футболистом. Приоритетом для них является прямая продажа, однако предметный интерес к 28-летнему парагвайцу проявляет «Ростов». 

Мельгарехо выступает за «Спартак» с февраля 2016 года, куда он перешел из «Кубани» за 4,5 млн евро. На счету футболиста 33 матча, 5 голов и 5 результативных передач в минувшем сезоне.

Контракт парагвайца со столичным клубом истекает следующим летом. По оценкам transfermarkt.de, его стоимость оценивается в 3,8 млн евро. В текущем сезоне Мельгарехо не появлялся на поле.

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