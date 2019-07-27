Полиция остановила провокаторов, пытавшихся перекрыть Садовое кольцо

Москва, 27 июля. Сотрудники правоохранительных органов Москвы пресекли попытки участников незаконного митинга захватить Садовое кольцо, которое является главной автомагистралью столицы.

Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов ранее сообщил, что полиция примет все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и будет пресекать незаконные действия провокаторов во время несанкционированной акции. Для этого на Тверскую улицу направили усиленные наряды полиции, которые получили соответствующую экипировку.

Отметим, что участники несанкционированной акции, которая началась в столице 27 июля, пытаются шантажировать избирательные комиссии, на законных основаниях отказавшиеся регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы граждан, предоставивших сфальсифицированные подписи. При этом во время незаконного митинга, который заявлялся как «мирная акция», провокаторы применили перцовый баллончик против полицейских, а также избили сотрудника правоохранительных органов и закидали ОМОН бутылками.