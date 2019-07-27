Семья Гудковых причастна к провокациям со взрывпакетами на незаконном митинге в Москве

Москва, 27 июля. Структура оппозиционеров Гудковых причастна к организации провокаций на несанкционированной акции в Москве в субботу, сообщило издание Nation News.

В соцсетях стали появляться сообщения, что сотрудники частного охранного предприятия, которое принадлежит предпринимателю Геннадию Гудкову, сеяли панику взрывпакетами, чтобы спровоцировать сотрудников правоохранительных органов на агрессивные действия, отметило издание.

Как выяснилось, взрывпакеты кидали работники ООО УК ЧОП «Оскордъ-Безопасность», балансодержателем которой является Владимир Мельников. Однако бенефициарием является семья Гудковых.

Как сообщил ТАСС, участники незаконной акции перекрыли движение транспорта на улице Большая Дмитровка. Кроме того, они пытались прорвать оцепление сотрудников правоохранительных органов и посеять панику среди гуляющих по Столешникову переулку горожан, бросив в полицейских несколько взрывпакетов. Очевидцы сообщили, что чувствовался сильный запах пороха.

Напомним, участники сборища различными способами пытались вывести сотрудников полиции из себя. Оппозиционеры, пытаясь спровоцировать полицию, бросали в них бутылки и распыляли в их лица перцовый газ.

Сотрудники полиции занимаются обеспечение безопасности горожан и пресечением выходок бушующей оппозиции. Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов пообещал принять все необходимые меры для защиты россиян.