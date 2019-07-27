В Амурской области эвакуировали тысячу человек. События дня. ФАН-ТВ

Незаконный митинг в центре Москвы
На незаконном митинге в центре Москвы задержаны 300 человек. Несанкционированную акцию организовали не допущенные до выборов в Мосгордуму кандидаты среди них: Яшин, Гудков, Жданов, Соболь, Янкаускас. Они требуют регистрации в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму, и им, видимо, все равно, на наличие недостоверных подписей в свою поддержку. Сегодня протестующие затруднили движение в центре столицы. Участвовали около 3500 человек их них 700 журналистов и блогеров. Около 2000 собравшихся — гости из регионов, которые не могут голосовать за кандидатов в Москве. Дело в том, что все те же несогласные кандидаты агитировали приезжать граждан из других регионов. Всю неделю недокандидаты призывали выйти к мэрии. Их задержали в рамках дела о воспрепятствовании деятельности избирательной комиссии. Вот как прокомментировал ситуацию общественный деятель Николай Стариков.
«Небольшая группа людей имитирует участие в выборном процессе для того, чтобы потом дискредитировать российскую власть. При этом они говорят красивые слова, призывают молодежь выйти на улицу, то есть фактически используют эту самую молодежь как свое «пушечное мясо». После чего люди получают реальные сроки, люди получают неприятности. Потому что полиция в соответствии с законом обязана, подчеркиваю, обязана пресекать несанкционированные манифестации, митинги и беспорядки. И так поступает полиция в любой стране», — подчеркивает эксперт.
Полиция выполняла свою работу. При этом сотрудники действовали слаженно: выводя из толпы агрессивных провокаторов. В МВД предупреждали, что будут исполнять свой долг и пресекать все нарушения для того, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Арест экс-главы Астраханской области
Ленинградский районный суд Ростова-на-Дону арестовал экс-главу Астраханской области Расула Султанова. Бывший председатель правительства проведет за решеткой два месяца в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Султанов и исполняющий обязанности министра финансов региона Виталий Шведов задержаны в пятницу. По версии следствия, на счетах бюджета области имелись значительные остатки средств, не требовавшие займа в банке, однако Султанов и Шведов, привлекли кредитные средства на общую сумму порядка 6 млрд рублей. Бюджету региона был причинен крупный материальный ущерб в размере не менее 212 млн рублей. Также следствие считает, что действия Шведова и Султанова «привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти».
Эвакуация в Амурской области
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали почти 1000 человек, в том числе, более 300 детей. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что власти региона помогут с заготовкой дров жителям, чьи дома попали в зону подтопления. Также он отметил, что на питание одного человека в день выделят 450, вместо 250 рублей в день. Отметим, на территории 16 населенных пунктов Приамурья подтоплено почти 600 домов. Вода вышла также на 25 участков автодорог. В пунктах временного размещения находятся более четырехсот человек. За минувшие сутки для эвакуации жителей привлекалось два вертолета Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и один вертолет Амурской авиабазы. В ликвидации последствий паводка задействовано более 700 человек, 155 единиц техники и 23 плавательных средства.