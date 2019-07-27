В Амурской области эвакуировали тысячу человек. События дня. ФАН-ТВ

Незаконный митинг в центре Москвы

На незаконном митинге в центре Москвы задержаны 300 человек. Несанкционированную акцию организовали не допущенные до выборов в Мосгордуму кандидаты среди них: Яшин, Гудков, Жданов, Соболь, Янкаускас. Они требуют регистрации в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму, и им, видимо, все равно, на наличие недостоверных подписей в свою поддержку. Сегодня протестующие затруднили движение в центре столицы. Участвовали около 3500 человек их них 700 журналистов и блогеров. Около 2000 собравшихся — гости из регионов, которые не могут голосовать за кандидатов в Москве. Дело в том, что все те же несогласные кандидаты агитировали приезжать граждан из других регионов. Всю неделю недокандидаты призывали выйти к мэрии. Их задержали в рамках дела о воспрепятствовании деятельности избирательной комиссии. Вот как прокомментировал ситуацию общественный деятель Николай Стариков.

«Небольшая группа людей имитирует участие в выборном процессе для того, чтобы потом дискредитировать российскую власть. При этом они говорят красивые слова, призывают молодежь выйти на улицу, то есть фактически используют эту самую молодежь как свое «пушечное мясо». После чего люди получают реальные сроки, люди получают неприятности. Потому что полиция в соответствии с законом обязана, подчеркиваю, обязана пресекать несанкционированные манифестации, митинги и беспорядки. И так поступает полиция в любой стране», — подчеркивает эксперт.

Полиция выполняла свою работу. При этом сотрудники действовали слаженно: выводя из толпы агрессивных провокаторов. В МВД предупреждали, что будут исполнять свой долг и пресекать все нарушения для того, чтобы обеспечить безопасность граждан.