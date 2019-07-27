Галкин опубликовал видео с Пугачевой и Вайкуле, сходившими на дискотеку

Юрмала, 27 июля. Российский шоумен и юморист Максим Галкин опубликовал на странице в Instagram видео, на котором его супруга Алла Пугачева и певица Лайма Вайкуле рассказывают о своем походе на дискотеку.

«Дамы с дюн. В омут танца с головой!» — подписал ролик Галкин.

На видео заслуженные артистки сидят за столиком и обмахиваются меню.

«Ох, натанцевались! Ноги отваливаются! А какой успех у молодежи!» — наперебой восклицают певицы.

Также во время ролика Вайкуле предлагает пойти на какую-нибудь другую дискотеку — «более крутую, более отвязную». В ответ Пугачева рассказывает, что «если у тебя все время перед глазами молодой, иногда хочется постарше».

«Я вам дам постарше!» — отреагировал на слова супруги Галкин в конце ролика.

Подписчикам юмориста очень понравилось видео, главными героинями которого стали Вайкуле и Пугачева.

«Алла и Лайма всегда прекрасны и молоды! Вот всем бы так! Очаровательны» — восхитилась поклонница.

«Девчонки прелесть!» — отметила одна из подписчиц.

«Какие они классные! Молодые и задорные!» — цитирует поклонницу певиц «Пятый канал».

Напомним, сейчас Галкин и Пугачева находятся на отдыхе в Юрмале. Ранее юморист выложил «постельное» фото со своей супругой, также сделанное во время отпуска звездной пары. На снимке супруги разместились на лежаке под открытым небом, при этом Пугачева обнимает Галкина одной рукой. Подписчики юмориста в большинстве своем похвалили супругов за то, что им удалось сохранить в семье любовь и согласие.