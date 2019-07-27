Соболь влепили штраф за организацию незаконного митинга в Москве

Москва, 27 июля. Юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей за организацию незаконного митинга в Москве. Об этом сообщила сама «активистка» в Twitter.

Скандалистке выписали штраф за «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (статьи 20.2 КоАП).

Соболь, получив отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты МГД, организовала несанкционированную акцию 14 июля. Скандалистка призывала своих сторонников присоединиться к ее незаконному мероприятию.

Отметим, что протеже скандального блогера Алексея Навального было отказано в связи с большим количеством недействительных подписей избирателей. Ранее в Сети распространились ролики, на которой «активисты» рисуют подписи россиян в поддержку Соболь. Кроме того, при проверке документов правой руки Навального были обнаружены имена давно умерших людей.

По словам члена МГИК Дмитрия Реута, Мосгоризбирком не удовлетворил жалобу Соболь на решение окружной избирательной комиссии из-за большого количества недействительных подписей и лживых сведений об имуществе за границей.