В Совфеде призвали силовиков не церемониться с маргиналами, вышедшими на митинг в Москве

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что силовики должны жестко пресекать действия маргиналов, вышедших на незаконный митинг в Москве. Ранее в пресс-службе Главного управления министерства внутренних дел по Москве сообщили, что в несогласованной акции в центре российской столицы приняли участие порядка 3,5 тысяч человек, в том числе около 700 представителей прессы и блогеров.

Сенатор от Республики Крым отметил, что в провокациях участвовали прежде всего иногородние граждане России, что говорит о том, что несанкционированная акция была спланирована заранее и является по сути провокацией. Аналогичная ситуация в свое время наблюдалась на Украине во время антиконституционного государственного переворота.

«Вся эта ситуация похожа на украинскую, на те события, которые происходили в соседней стране в 2014 году», — говорит российский парламентарий.

По словам председателя Русской общины Крыма, на улицы вышли, прежде всего, маргиналы. Российский политик подчеркнул, что им не удастся свергнуть государственный строй. При этом собеседник ФАН особо подчеркнул, что выборы в Мосгордуму — не более чем предлог для несанкционированных акций.

«Я думаю, расшатать российскую государственность и устроить проблемы внутри страны им не удастся. Протестующие нашли повод — выборы в Московскую городскую думу. Не было бы этого повода — они бы попытались найти другие», — рассуждает Сергей Цеков.

Он выразил уверенность, что митинги в столице России выгодны, прежде всего, третьим странам, которые хотели бы подорвать внутренний строй нашего государства.

«Как человек, который наблюдал, как осуществлялся Майдан на Украине, могу сказать, что деньги в это событие были вложены немалые. Кто финансировал государственный переворот на Украине? Прежде всего, Соединенные Штаты Америки и другие западные страны. Это деньги из-за границы, и это и есть реальное вмешательство во внутренние дела и электоральный процесс суверенного государства, а не то, что мусолят уже четвертый год в США. Мы наблюдаем прямое вмешательство в наши дела. Эти акции финансируют для того, чтобы расшатать, подорвать внутреннюю ситуацию в России, усугубить ее, добиться неких неправильных решений, позволяющих регистрацию этих личностей, которые хотят получить власть», — констатировал сенатор.

Председатель Русской общины Крыма считает, что правоохранители должны действовать жестко, но строго в рамках своих полномочий, чтобы не допустить беззакония.

«Нам надо внимательно относиться к подобным эксцессам и ни в коем случае не сочувствовать этих людям. В чем заключалась проблема Украины? Появились сочувствующие, которые говорили: «Они же дети! Разве можно так с детьми?» А в дальнейшем «они же дети» учинили государственный переворот, сопровождающийся кровавыми последствиями, что привело к войне в Донбассе и гибели десятков тысяч людей. Поэтому я за то, чтобы эти незаконные акции пресекались самими жесткими методами в рамках действующего законодательства», — заключил Сергей Цеков.

Ранее председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов заявил, что правоохранительные органы должны жестко пресекать незаконные действия провокаторов. Член нижней палаты парламента подчеркнул, что «нечего гладить по голове» так называемых оппозиционеров.