«Шуточные» призывы митингующих к вооруженному восстанию показали на «Дожде»

Москва, 27 июля. Журналист ВГТРК Андрей Медведев оценил работу канала «Дождь», который освещал несанкционированную акцию оппозиции в Москве. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что в эфире «Дождя» можно было узнать, что на незаконный митинг «притащили» несовершеннолетних.

«На акцию притащили 14-летних детей («случайно оказалась тут. Потому что я поддерживаю, разделяю взгляды, которые мы здесь отстаиваем»)», — уточнил журналист.

Он также обратил внимание, что «Дождь» демонстрировал, как в полицию бросали бутылки и участники незаконной сходки оказывали сопротивление правоохранителям.

«Митингующие в эфире призывали «в шутку» к вооруженному восстанию», — добавил журналист ВГТРК.

Кроме того, отметил он, во время эфира была озвучена инициатива фотографировать лица сотрудников полиции, которые обеспечивали на сходке оппозиционеров безопасность граждан, чтобы потом составить базу данных.

«Хочется уточнить, это на самом деле оппозиционный канал? Потому что по каждому пункту — это статья УК. Причем с лицами и фиксацией всех высказываний», — подчеркнул журналист.

Медведев также оценил высказывание известного рэп-исполнителя Face, который высказался следующим образом: «Люди у нас классные, а телевидение г**но». По мнению журналиста, его слова являются «достойным эпилогом».

Напомним, в субботу представители оппозиции устроили незаконный митинг из-за недопуска так называемых «независимых кандидатов» на выборы в МГД. Причиной отказа оппозиционерам стало большое количество в их подписных листах недействительных подписей.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян, ссылаясь на данные полиции, заявила, что в несанкционированной акции приняли участие 3,5 тыс. человек. При этом, отметила журналистка, порядка 2 тыс. человек — не жители Москвы и Подмосковья.

Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов пообещал принять все необходимые меры для защиты россиян. Полицейские будут пресекать выходки оппозиции на несанкционированной акции ради безопасности граждан.