Главные новости 27 июля

Федеральное агентство новостей представляет обзор главных событий субботы, 27 июля.

Редчайший случай произошел в Луганске — женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости, передает корреспондент ФАН. Женщина с внематочной беременностью родила здоровую девочку в Луганске.

Международная федерация плавания (FINA) сообщила о ЧП у деревни спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта. Ночной клуб обрушился у объекта ЧМ по водным видам спорта, есть погибшие.

Известный блогер Павел «Road to film» погиб в шахте Санкт-Петербурга у набережной реки Карповки 15/14. Сообщается, что несчастный случай произошел при съемке ролика. Известный блогер погиб, снимая выпуск в шахте Петербурга. ФАН-ТВ.

Спикер парламента Крыма Ефим Фикс подтвердил готовность полуострова к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной. В Крыму выразили готовность принимать поезда с Украины.

Жительницы Украины запустили флешмоб в ответ на оскорбления Владислава Марченко. Украинки устроили «голый» флешмоб в ответ на оскорбительные заявления чиновника.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой возобновить авиасообщение с Россией. Украинцы попросили Зеленского возобновить авиасообщение с Россией.

Посол Евросоюза на Украине Хюьг Мингарелли заявил, что у Украины сложился «ужасный имидж». Посол Евросоюза назвал имидж Украины «ужасным».

Медики рассказали, что состояние российской актрисы театра и кино Инны Чуриковой ухудшилось и оценивается как тяжелое. Медики рассказали об ухудшении состояния Чуриковой.

Фотографии ржавых вагонов электрички Киев-Казатин «Украинской железной дороги» появились в Сети. Украинцев потрясли фото разваливающейся электрички Киев — Казатин.

Российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова завоевала любовь телезрителей благодаря шоу «Я сама». Меньшова объяснила, почему пропала с телевидения на пике популярности.