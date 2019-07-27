Канделаки заявила, что организаторов незаконного митинга заботит лишь свое благосостояние

Москва, 27 июля. Цель агитации оппозиционеров, устроивших незаконный митинг в Москве, — улучшить свое благосостояние, а не добиться конструктивных изменений избирательной системы. Таким мнением поделилась журналистка Тина Канделаки в своем Telegram-канале.

«Мне жалко только тех наивных людей, которые решили разменять свое спокойствие на чужое (чужое же!) благосостояние», — написала телеведущая, комментируя несанкционированную акцию.

Канделаки также обратила внимание на уровень подготовки в соцсетях и мессенджерах, который предшествовал незаконному митингу.

«Русский бунт, бессмысленный и беспощадный <…> Так, постов было опубликовано явно больше, чем сегодня вышло людей на улицы», — отметила журналистка.

Кроме того, Канделаки написала, что организаторы состоявшейся 27 июля несанкционированной акции, «дежурно сдавшиеся под арест», наверняка понимали бессмысленность устроенной ими провокации.

«Можно было бы понять отчаянное сопротивление недопущенных кандидатов, если бы они не имели возможности доказать свою правоту, но, помимо Мосгоризбиркома, они вполне могли (должны были) обратиться в суд. К сожалению, призыв в «Фейсбуке» написать проще, чем подготовить позицию для защиты перед профессионалами в суде или Мосгоризбиркоме. История с Иваном Голуновым показала: власть слышит здравые аргументы и справедливо глуха к окрикам из толпы вперемешку с летящими из нее бутылками», — подчеркнула журналистка.

Канделаки добавила, что своими действиями провокаторы только подчеркнули собственную невменяемость.

«В этих условиях той же Элле Памфиловой (председатель Центральной избирательной комиссии. — Прим. ФАН), которая очевидно со своей стороны продавливает демократичный сценарий по недопущенным кандидатам, останется только развести руками. Нет смысла спрашивать Навального, Соболь, Гудкова и Яшина: того ли вы добивались? Ясно, что цель их агитации не в конструктивных изменениях избирательной системы», — написала телеведущая.

Отметим, что организаторы несанкционированного митинга пытаются оказать давление на избирательные комиссии, которые на законных основаниях отказались регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы лиц, предоставивших сфальсифицированные подписи. Во время несанкционированной акции провокаторы сначала применили перцовый баллончик, из-за чего пострадали шесть полицейских. Затем участники незаконного митинга избили сотрудника правоохранительных органов и забросали ОМОН бутылками.

До начала незаконного митинга глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов заявил, что сотрудники правоохранительных органов предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Чтобы пресекать незаконные действия провокаторов, на Тверскую улицу направили усиленный наряд полиции. Как сообщил корреспондент Федерального агентства новостей, при задержании агрессивно настроенных участников несанкционированной акции полицейские действовали аккуратно и слаженно, выводя провокаторов из толпы.