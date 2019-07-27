Главным претендентом на пост главы Минздрава Украины стал владелец сети частных клиник

Киев, 27 июля. Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», победившая на парламентских выборах, назвала основного кандидата на должность главы министерства здравоохранения.

Глава избирательного штаба партии Александр Корниенко заявил, что главным кандидатом на пост главы ведомства является владелец сети частных клиник «Борис» Михаил Радуцкий.

«У него есть свое видение того, как лучше реализовать реформу. Возможно, он найдет необходимый формат», — заявил Корниенко в комментарии изданию «Левый берег».

Глава избирательного штаба партии выразил сомнение, что нынешний исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун может сохранить за собой должность. При этом Корниенко добавил, что пока не слышал о других претендентах на пост главы Минздрава.

Зеленский неоднократно негативно высказывался в адрес Супрун. Глава Украины признался, что после общения с чиновниками разных уровней со всех уголков страны у него «не хватает цензурных слов». Особое возмущение Зеленского вызвали слова Супрун об «опасных вишневых косточках».

Согласно предложенным Зеленским поправкам в закон «Об очищении власти», под люстрацию могут попасть не только Порошенко, но все члены Рады и правительства, генпрокурор, главы СБУ, СНБО, антимонопольного комитета, фискальной и таможенной службы, а также руководство оборонных предприятий Украины.