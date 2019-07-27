Сирия, 27 июля. Неизвестный боевик совершил самоподрыв на востоке провинции Даръа. ВС Турции возобновили обстрелы позиций курдов на границе САР. Три взрыва прогремели в зонах контроля протурецких исламистов на севере Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают обстреливать позиции джихадистов юго-западнее Алеппо.

«Исламское государство»1: обвиняется в нападении на отряд SDF**** в городе Хасака.

Курды: подозреваются в организации трех взрывов в зонах контроля протурецких боевиков в северной части Алеппо; понесли потери в результате взрыва вблизи города Дибан в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: уничтожили трех курдских бойцов в северной части Хасаки.

Провинция Алеппо

Прогремели сразу три новых взрыва на оккупированных протурецкими бандгруппами территориях на северо-востоке Алеппо. Согласно информации новостного портала Halab Today TV, первый из них произошел в населенном пункте Аль-Гандура недалеко от города Джараблус. Неизвестные активировали СВУ, установленное на мотоцикле, в результате чего несколько гражданских лиц получили ранения. Также детонировал автомобиль, припаркованный в городе Аль-Баб. По информации новостного портала Baladi-News, на данный момент известно о двух погибших и более десяти раненых. Третье заминированное транспортное средство взорвалось в населенном пункте Азаз севернее Тель-Рифата, что также привело к пострадавшим среди гражданского населения. Предполагаемыми организаторами взрывов считаются курдские радикалы, осуществляющие подпольную деятельность в районах провинции, подконтрольных поддерживаемым Анкарой формированиям.

Тем временем в западной части Алеппо не прекращаются обстрелы правительственных подразделений, предпринимаемые в ответ на агрессию со стороны исламистов вооруженной оппозиции. Согласно сведениям Twitter-канала (MasarPressNet), под ударом Сирийской арабской армии (САА) оказались военная техника и оборонительные сооружения радикалов недалеко от города Аль-Эйс.

Провинция Дейр-эз-Зор

На занимаемых курдами территориях провинции возобновились вылазки неизвестных. В соответствии с данными, предоставленными медиапорталом Step News Agency, патрульный автомобиль «Демократических сил Сирии» (SDF) подорвался на мине в населенном пункте Дибан юго-восточнее Дейр-эз-Зора. Информации о возможных потерях курдов в живой силе на данный момент не поступало. В установке взрывного устройства подозреваются члены так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Таким образом, несмотря на заявления курдских источников о регулярно проводимых силами SDF рейдов по поиску подпольных групп ИГИЛ1, искоренить их полностью пока не удается.

Провинция Даръа

Военный источник в сети Twitter (SyriawatanNews) сообщает о том, что военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) в Даръа удалось обнаружить убежище боевиков одного из антиправительственных формирований. Оно находилось вблизи населенного пункта Мелихит Аль-Аташ к северо-востоку от административного центра провинции у границы с провинцией Эс-Сувейда. При попытке солдат САА приблизиться к укрытию один из террористов активировал на себе взрывное устройство, что привело к ранению нескольких сирийских военных. Предполагается, что джихадист принадлежал к числу боевиков «Исламского государства», скрывающихся на оккупированной США территории в южной части провинции Хомс. Напомним, территория Даръа перешла под контроль сил САР около года назад, тем не менее угроза безопасности все еще существует ввиду близости американской «зоны безопасности». Ранее сообщалось, что один из плененных в Эс-Сувейде радикалов ИГ1 во время досмотра признался в том, что проходил обучение на базе «Ат-Танф».

Провинция Хасака

В Хасаке произошло новое нападение на курдских радикалов. Информационный портал Step News Agency передает, что атаке подверглась группа бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF), осуществлявших патрулирование территорий в районе Геверан в южной части административного центра региона. В результате обстрела неизвестных погиб один из членов SDF. Местные активисты подозревают в случившемся боевиков «Исламского государства».

Между тем военный источник в Twitter (dimpenewscom) сообщает о том, что турецкая артиллерия вновь открыла огонь по северным районам провинции, подконтрольным курдам. Под ударом оказались позиции «демократической армии» западнее города Рас Аль-Айн, в результате чего погибли трое курдских бойцов. Напомним, несколько дней назад Анкара заявила о подготовке к полномасштабной военной операции на данном направлении, после чего сюда были переброшены подкрепления международной коалиции во главе с США.

1 Организация запрещена на территории РФ.