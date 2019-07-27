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Росгвардеец напомнил «свободолюбивым» демонстрантам, как заканчиваются массовые беспорядки

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Росгвардеец напомнил «свободолюбивым» демонстрантам, как заканчиваются массовые беспорядки

Москва, 27 июля. В центре Москвы проходит несанкционированный митинг оппозиции. Блогер Илья Варламов спросил у сотрудников Росгвардии, как они оценивают происходящее.

«Вежливый человек» — так в России привыкли называть представителей силовых ведомств — прервал молчание и напомнил протестующим о том, что массовые беспорядки для предыдущего поколения «молодых ребят» окончились двумя чеченскими войнами.

«И вот потом такие молодые ребята как они, поехали в Чечню воевать, пока вы, свободомыслящие, сидели и [ягодицы] грели свои», — возмутился росгвардеец.

Негодование правоохранителей можно понять: лидеры протеста подготовили ряд серьезных провокаций, представляющих угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. Провокаторы на митинге распыляют слезоточивый газ, прорывают ограждения, чтобы выбежать на проезжую часть, а также встают в «сцепку» с целью помешать работе полиции.

В свою очередь правоохранители используют все законные средства для пресечения правонарушений в центре столицы.

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