Полиция обеспечила соблюдение прав москвичей на незаконном митинге, отметили в СПЧ

Москва, 27 июля. Сотрудники полиции продемонстрировали профессионализм и высокий уровень подготовки в ходе незаконного митинга в центре Москвы, заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов.

«Работу полиции по правовому сопровождению несогласованного митинга в Москве можно оценить на очень высоком уровне. Особенно это корректные и грамотные действия полицейских и Росгвардии перед началом митинга по обеспечению именно прав граждан в широком смысле этого слова», — отметил Борисов в комментарии ИА REGNUM.

По словам члена СПЧ, речь идет не только о правах собравшихся на незаконный митинг граждан, которых неоднократно предупреждали о последствиях участия в провокациях, но и о правах москвичей в целом. Жителям столицы гарантировали нормальную спокойную жизнь в центре города.

Борисов подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов действовали в два этапа. Во-первых, задержали перед началом акции нарушителей порядка, которые выходили на проезжую часть, переходили улицу в неположенном месте. Большую часть задержанных перед незаконной акцией отпустили сразу же, проверив документы.

Во-вторых, во время провокации сотрудники полиции грамотно реагировали на применение силы. Член СПЧ подчеркнул, что на опубликованных в Сети роликах видно, как радикально настроенные провокаторы используют в толпе слезоточивый газ, тем самым подвергая опасности жизни окружающих. Речь идет не только о несогласованном митинге, но и о нарушениях правил мирных собраний без оружия.

«Я думаю, что полиция также должна продолжать действовать строго в рамках закона, пресекать попытки провокаций и не выходить за рамки установленного порядка и правил поведения правоохранительных органов, но при этом не давать возможности акции перейти в социально неправомерное действие», — подытожил Борисов.

Незаконный митинг проходит в Москве в поддержку так называемых «независимых кандидатов» от оппозиции, которым было отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей. Накануне незаконной акции правоохранители письменно предупредили провокаторов о том, что будут жестко пресекать нарушение порядка и обеспечивать безопасность горожан в соответствии с законом. Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов ранее предупреждал, что полиция примет все меры по обеспечению безопасности граждан.

В МВД России сообщили, что полиция задержала 295 провокаторов. В правоохранительных органах отметили, что большинство из задержанных оказались жителями других регионов России. Кроме того, из 3,5 тысячи участников незаконного митинга 20% оказались журналистами, которые заранее предупредили МВД России о намерении участвовать.

Ранее член СПЧ Александр Брод отметил, что организаторы несогласованной акции протеста в центре Москвы намеренно подвергают угрозе жизни граждан и провоцируют беспорядки. Брод добавил, что провокаторы заинтересованы в беспорядках и столкновениях с правоохранителями.