Украинская певица Maruv устроила «публичную порку» обокравшему ее москвичу

Москва, 27 июля. Украинская певица Марув (Анна Корсун) выступила на концерте в Москве, а после перфоманса в клубе «Руки вверх» обнаружила, что ее обокрали.

Артистка написала в Instagram, что кто-то украл дорогую маску. Впереди у Марув еще много концертов, в заменить реквизит пока нечем. Корсун назвала инцидент проявлением неуважения, она устроила «публичную порку» москвичу.

«Ребята, кто взял одну из масок с выступления с нашего — верните, это просто некрасиво. У нас дальше концерты, гастроли», — сказала Марув в видеообращении.

Один из фанатов признался, что во время концерта маска попала к нему в руки.

«С удовольствием вам ее передам, взамен за автограф и фото с вами», — написал похититель под роликом артистки.

Марув отреагировала на его комментарий, заметив, что эта ситуация ее очень расстроила. Она обвинила фаната в том, что он просто украл маску со сцены и не связался ни с охранником, ни с пиарщиком, чтобы вернуть аксессуар.

В итоге фанат каким-то образом узнал, какой из танцовщиц принадлежит похищенная маска. Он некоторое время переписывался с девушкой в социальных сетях, а потом исчез.

Украинская певица раскритиковала его поступок, заявив, что перень не думает об остальных фанатах.