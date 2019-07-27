Жена Стаса Михайлова устроила скандал на фестивале «Жара» из-за Лепса

Москва, 27 июля. Жена известного исполнителя Стаса Михайлова Инна устроила скандал на фестивале «Жара», который проходит в Баку, — женщину возмутило, что ведущий вечера решил сравнить ее мужа с другим популярным певцом Григорием Лепсом.

Во время красной дорожки «Жары» Константин Тарасюк — ведущий — обмолвился, кто круче — Стас Михайлов или Григорий Лепс. Жене «покорителя дамских сердец» не понравилось, что он позволил себе такой вопрос. Отмечается, что многодетная мать обвинила ведущего в непрофессионализме, заявив, что подобный вопрос — «это неуважение к артисту».

«Вы оскорбили Стаса», — сказала супруга исполнителя, потребовав от организаторов фестиваля разобраться в ситуации и уволить ведущего.

Сам автор «провокации» Тарасюк подтвердил в беседе с изданием Super, что у него был конфликт с женой Михайлова.

«Я не сказал ничего, что могло бы их как-то оскорбить, — возмутился уже ведущий «Жары». — Это был обычный диалог на красной дорожке, по сценарию. Для меня такая реакция совершенно непонятна!».

Инна и Стас Михайловы уже уехали из Баку. При этом известно, что ведущий, «посмевший» задать некорректный вопрос, продолжает работать на фестивале.