После незаконного митинга россияне не верят в «мирный протест» оппозиции, считает Соловьев

Москва, 27 июля. Участники незаконного митинга, который устроили в Москве представители оппозиции, не оставили никаких иллюзий «мирного протеста», атаковав полицейских. Таким мнением поделился телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

«У кого-то еще остались сомнения в истинных намерениях «оппов»?» — спросил журналист, обращаясь к подписчикам.

Напомним, во время несанкционированной акции провокаторы применили перцовый баллончик, из-за чего пострадали шесть полицейских. Затем участники незаконного митинга избили сотрудника правоохранительных органов и забросали ОМОН бутылками.

«Ни в одной стране мира такие действия против полиций не остаются без последствий. Боюсь, что без уголовных дел не обойдется», — написал Владимир Соловьев.

Отметим, что организаторы несанкционированного митинга пытаются оказать давление на избирательные комиссии, которые на законных основаниях отказались регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы лиц, предоставивших сфальсифицированные подписи. При этом незаконная акция, которая заявлялась как «мирная» и «спонтанная», была спланирована заранее, а ее участники получили четкие инструкции, написанные под влиянием западных кураторов.

До начала несанкционированного митинга глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов заявил, что сотрудники правоохранительных органов предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Чтобы пресекать незаконные действия провокаторов, на Тверскую улицу направили усиленный наряд полиции. Как сообщил корреспондент Федерального агентства новостей, при задержании агрессивно настроенных участников несанкционированной акции полицейские действовали аккуратно и слаженно, выводя провокаторов из толпы.