Обезумевшая оппозиция пробивает себе дорогу к мэрии Москвы взрывпакетами, заявила Симоньян

Москва, 27 июля. Участники незаконного митинга в Москве используют взрывпакеты, сообщила в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Митингующие пробивают себе путь к мэрии взрывпакетами. Посадят же вас всех, идиоты», — написала журналистка.

Она также задалась вопросом, «кто потом будет бегать вас (провокаторов) вытаскивать». Симоньян поинтересовалась, не главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ли будет всех «спасать».

«Я не буду», — подчеркнула журналистка.

Напомним, в российской столице проходит незаконная акция, устроенная представителями оппозиции. Либеральная общественность организовала несанкционированный митинг в ответ на решение МГИК не допускать так называемых «независимых кандидатов» к выборам в МГД из-за значительного количества в их подписных листах недействительных подписей.

Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают на незаконном митинге безопасность граждан и пресекают провокации со стороны оппозиционеров. Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов пообещал принять все необходимые меры для защиты москвичей.