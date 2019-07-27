Путин объяснил, для чего спускается под воду и поднимается в небо

Санкт-Петербург, 27 июля. Президент России Владимир Путин рассказал, что спускается под воду на батискафе и поднимается в небо для того, чтобы лучше понять цену труда россиян, которые работают в этих условиях.

В субботу глава государства погрузился в батискафе на дно Балтики к месту гибели подводной лодки Щ-308 «Семга». Подлодка затонула в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны из-за взрыва немецкой мины, погибли 40 членов экипажа.

«Делаю я это (погружение под воду и полеты в небо), потому что наши люди везде работают — и в воздухе, и под водой, и под землей. И я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, посмотреть, как они это делают, чтобы лучше понять цену тому, чему многие из этих людей посвящают свою жизнь», — рассказал Путин после погружения.

Глава государства добавил, чтобы уменьшить количество проблем на земле, необходимо подниматься в небо и спускаться под воду.

Президент РФ в ходе церемонии приблизился к подлодке и принял участие в установке на ее корпус мемориальной доски с именами командира и членов экипажа. Комментируя журналистам впечатления от церемонии, Путин назвал их яркими. Глава государства подчеркнул, что получил впечатления не от погружения, а от увиденного объекта времен Второй мировой войны.

Останки судна обнаружили члены экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» в мае 2018 год. Кроме того, участникам экспедиции удалось установить место гибели еще 16 подлодок и 20 надводных кораблей, потерпевших крушения во время Великой Отечественной и Первой мировой войн.