Путин на острове Гогланд осмотрел предметы с затонувшего в XIX веке судна

Санкт-Петербург, 27 июля. Президент России Владимир Путин осмотрел предметы, поднятые археологами с борта судна, затонувшего в XIX веке. С коллекцией глава государства ознакомился во время визита на остров Гогланд, расположенный в Ленинградской области.

Владимиру Путину и сопровождавшему его главе Минобороны РФ Сергею Шойгу продемонстрировали стеклянную и фаянсовую посуду, текстиль и секстант (навигационный измерительный инструмент, прим. ФАН), который сохранился в идеальном состоянии. Кроме того, глава государства побеседовал с двумя юными участниками образовательного проекта «Океанариум», которые очищали поднятые со дна предметы от грязи и ила.