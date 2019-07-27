Путин на острове Гогланд осмотрел предметы с затонувшего в XIX веке судна

Санкт-Петербург, 27 июля. Президент России Владимир Путин осмотрел предметы, поднятые археологами с борта судна, затонувшего в XIX веке. С коллекцией глава государства ознакомился во время визита на остров Гогланд, расположенный в Ленинградской области.
Владимиру Путину и сопровождавшему его главе Минобороны РФ Сергею Шойгу продемонстрировали стеклянную и фаянсовую посуду, текстиль и секстант (навигационный измерительный инструмент, прим. ФАН), который сохранился в идеальном состоянии. Кроме того, глава государства побеседовал с двумя юными участниками образовательного проекта «Океанариум», которые очищали поднятые со дна предметы от грязи и ила.
Сотрудник Центра подводных исследований Русского географического общества Роман Прохоров рассказал Путину и Шойгу о судне, на борту которого была найдена коллекция. Установить название корабля не удалось. По мнению археологов, найденное судно перевозило посуду из Англии в Петербург, но в 1856 году попало в шторм возле острова Гогланд, из-за чего опрокинулось и затонуло. Также Прохоров пошутил, выразив сожаление по поводу того, что Владимиру Путину не удалось совершить погружение к этому судну.
«Ничего, вы же не заканчиваете здесь работу», — ответил глава государства.
Напомним, ранее Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть останки подводной лодки Щ-308 «Семга», которая затонула в годы Великой Отечественной войны из-за взрыва немецкой мины. Глава государства рассказал журналистам, что получил яркие впечатления от спуска под воду и от увиденного объекта.