Провокаторы намеренно подвергают угрозе жизни москвичей на незаконном митинге

Москва, 27 июля. Недопущенные до выборов в Мосгордуму кандидаты от так называемой оппозиции намеренно подвергают угрозе жизни граждан и провоцируют беспорядки, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Организаторы несогласованной акции протеста в центре Москвы не обеспечили безопасность своих избирателей и обычных граждан, а также были заинтересованы в беспорядках и столкновениях с правоохранителями», — заявил Брод.

Незаконный митинг проходит в Москве в поддержку так называемых «независимых кандидатов» от оппозиции, которым было отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей. Полиция накануне предупредила организаторов незаконной акции о том, что будет жестко пресекать нарушение порядка и обеспечивать безопасность горожан в соответствии с законом.

Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов ранее предупреждал, что полиция примет все меры по обеспечению безопасности граждан. Для этого в центре Москвы задействованы усиленные наряды полиции. Как отмечает корреспондент Федерального агентства новостей, полицейские действуют оперативно и аккуратно: они выводят из толпы агрессивно настроенных провокаторов и задерживают их.

В МВД России сообщили, что полиция задержала 295 провокаторов. В правоохранительных органах отметили, что большинство из задержанных оказались жителями других регионов России. Кроме того, из 3,5 тысячи участников незаконного митинга 20% оказались журналистами, которые заранее предупредили МВД России о намерении участвовать.