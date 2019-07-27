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Симоньян отметила, что более половины участников митинга — приезжие

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Симоньян отметила, что более половины участников митинга — приезжие

Москва, 27 июля. Более половины участников незаконного митинга в Москве являются приезжими, написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

Журналистка, ссылаясь на данные полиции, сообщила, что на несанкционированной акции присутствует 3,5 тысячи человек.

«Около 2000 — не москвичи и не область», — заявила Симоньян.

Главред RT добавила, что из 3,5 тыс. участников незаконной акции 700 журналистов и блогеров, которые освещают происходящее.

Напомним, представители оппозиции устроили в Москве незаконную акцию в ответ на решение МГИК не допускать их к выборам из-за недействительных подписей. Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов пообещал принять все необходимые меры для защиты россиян. Полицейские будут пресекать выходки оппозиции на несанкционированной акции ради безопасности граждан. 

 
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