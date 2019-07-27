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Россия

Путин поделился впечатлениями от спуска на дно Финского залива

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Путин поделился впечатлениями от спуска на дно Финского залива

Санкт-Петербург, 27 июля. Президент РФ Владимир Путин поделился с журналистами впечатлениями о спуске на дно Финского залива, куда глава государства погружался, чтобы осмотреть место гибели подводной лодки Щ-308 «Семга».

«Впечатления, я бы сказал, яркие», — сказал Путин.

Президент России отметил, что это погружение не стало для него первым.

«Поэтому впечатления не от погружения, впечатления, скорее, от объекта, который мы видели», — уточнил глава государства.

Также Владимир Путин сообщил, что во время погружения он не управлял батискафом. По словам главы государства, когда глубоководный аппарат спустился на дно, поднялось облако ила, однако позже оно рассеялось, и погрузившиеся смогли осмотреть останки подводной лодки со всех сторон.

Ранее сообщалось, что во время спуска под воду Путин приблизился к подлодке и принял участие в установке на ее корпус мемориальной доски с именами командира и членов экипажа.

Путин поделился впечатлениями от спуска на дно Финского залива

Субмарина Щ-308 «Семга» затонула в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны из-за взрыва немецкой мины. В тот момент на подлодке находились 40 членов экипажа.

Останки судна обнаружили члены экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» в мае 2018 года. Отметим, что участники этого проекта смогли найти места гибели 17 подлодок и более 20 надводных кораблей, потерпевших крушения во время Великой Отечественной и Первой мировой войн.

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Источник: ТАСС
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