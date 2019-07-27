Отец Мамаева оставил семью футболиста без денег

Москва, 27 июля. Супруга футболиста Павла Мамаева, осужденного за драку в центре Москвы, заявила, что отец спортсмена оставил семью без денег. Соответствующее сообщение она опубликовала в Instagram Stories.

«Пора ответить на вопросы. Отец Паши забрал все деньги. На просьбу мужа вернуть их семье ответил: «Выйдешь — заберешь», — написала Алана Мамаева.

По ее словам, Мамаев после этого попросил ее продать одну из машин.

Напомним, по данным следствия, в октябре прошлого года нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин, а также полузащитник «Краснодара» Мамаев и их друзья избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллегу Сергея Гайсина. Спортсмены были задержаны, а затем арестованы. Суд многократно продлевал срок их содержания под стражей.

Согласно решению Пресненского суда, Мамаев получил один год и пять месяцев, Кокорин был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы.

Ранее были опубликованы фотографии из барака в Белгородской области, где отбывают наказание спортсмены. Репортаж с места тюремного заключения провела журналистка Ольга Скабеева для канала «Россия 1». Телеведущая рассказала о жизни в колонии осужденных футболистов, отметив, что Мамаев и Кокорин не теряют надежды вернуться в большой спорт. В колонии они имеют возможность ежедневно тренироваться по полтора часа, что, по ее словам, «довольно необычно» для режимного учреждения.