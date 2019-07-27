Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Отец Мамаева оставил семью футболиста без денег

406
0 Оставить комментарий

Отец Мамаева оставил семью футболиста без денег

Москва, 27 июля. Супруга футболиста Павла Мамаева, осужденного за драку в центре Москвы, заявила, что отец спортсмена оставил семью без денег. Соответствующее сообщение она опубликовала в Instagram Stories.

«Пора ответить на вопросы. Отец Паши забрал все деньги. На просьбу мужа вернуть их семье ответил: «Выйдешь — заберешь», — написала Алана Мамаева.

По ее словам, Мамаев после этого попросил ее продать одну из машин.

Отец Мамаева оставил семью футболиста без денег

Напомним, по данным следствия, в октябре прошлого года нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин, а также полузащитник «Краснодара» Мамаев и их друзья избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллегу Сергея Гайсина. Спортсмены были задержаны, а затем арестованы. Суд многократно продлевал срок их содержания под стражей.

Согласно решению Пресненского суда, Мамаев получил один год и пять месяцев, Кокорин был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы.

Ранее были опубликованы фотографии из барака в Белгородской области, где отбывают наказание спортсмены. Репортаж с места тюремного заключения провела журналистка Ольга Скабеева для канала «Россия 1». Телеведущая рассказала о жизни в колонии осужденных футболистов, отметив, что Мамаев и Кокорин не теряют надежды вернуться в большой спорт. В колонии они имеют возможность ежедневно тренироваться по полтора часа, что, по ее словам, «довольно необычно» для режимного учреждения.

infox - new
Источник: Instagram
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров