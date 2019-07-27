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Полиция задержала «недокандидата» Янкаускаса за разжигание массовых беспорядков в Москве

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Полиция задержала «недокандидата» Янкаускаса за разжигание массовых беспорядков в Москве

Москва, 27 июля. Так называемый «независимый кандидат» Константин Янкаускас, которому отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты в МГД, задержан в Москве, сообщили Telegram-каналы.

Как стало известно, полицейские задержали Янкаускаса на незаконном митинге, который был устроен оппозицией в ответ на недопуск так называемых «независимых кандидатов» к выборам в МГД. 

Напомним, Мосгоризбирком и окружная комиссии не допустили соратника скандального блогера Алексея Навального к выборам из-за большого количества липовых подписей. Примечательно, что Янкаускас — не единственный, кто получил отказ. В компании Янкаускаса также оказались Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие «оппозиционеры».

Ранее Федеральное агентство новостей в собственном расследовании «Анатомия протеста» раскрыло подробности о методах предвыборной борьбы так называемой оппозиции.

 
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