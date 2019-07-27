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Путин поприветствовал участников фестиваля «Просветитель»

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Путин поприветствовал участников фестиваля «Просветитель»

Москва, 27 июля. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международного Свято-Владимирского фестиваля православного пения «Просветитель». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что на протяжении нескольких лет фестиваль собирает российские и зарубежные коллективы и талантливых исполнителей, которые радуют гостей насыщенной концертной программой и интересным песенным репертуаром.  

Путин выразил уверенность, что фестиваль, который пройдет на Валааме в пятый раз, будет на высоком уровне и подарит зрителям прекрасные эмоции.

«Уверен, что и нынешний юбилейный фестиваль… запомнится теплой, душевной атмосферой, всегда присущей Валаамской обители, 30-летие возрождения которой широко отмечается в этом году», — говорится в сообщении.

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