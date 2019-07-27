Путин поприветствовал участников фестиваля «Просветитель»

Москва, 27 июля. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международного Свято-Владимирского фестиваля православного пения «Просветитель». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что на протяжении нескольких лет фестиваль собирает российские и зарубежные коллективы и талантливых исполнителей, которые радуют гостей насыщенной концертной программой и интересным песенным репертуаром.

Путин выразил уверенность, что фестиваль, который пройдет на Валааме в пятый раз, будет на высоком уровне и подарит зрителям прекрасные эмоции.