Москва, 27 июля. Участие в незаконном митинге в центре Москвы приняли около 3,5 тысячи человек. При этом около 700 из них оказались журналистами и блогерами, которые заранее предупредили МВД России о намерении участвовать.

«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тысячи человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — сообщили в ГУ МВД России ТАСС.

Незаконный митинг проходит в Москве в поддержку так называемых «независимых кандидатов» от оппозиции, которым было отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей. В МВД России сообщили, что полиция задержала 295 провокаторов. В правоохранительных органах отметили, что большинство из задержанных оказались жителями других регионов России. Остается загадкой, какое отношение приезжие со всей России имеют к выборам в Мосгордуму. Очевидно, что кандидаты от так называемой оппозиции собирали провокаторов по всей России.

Как сообщил глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов, полиция примет все необходимые меры для обеспечения безопасности москвичей на незаконных провокациях в Москве. Как отметил корреспондент Федерального агентства новостей, полицейские работают слаженно и аккуратно: выводят из толпы провокаторов и уводят их.