Медики назвали опасность средства защиты от комаров

Москва, 27 июля. Врачи предостерегли от чрезмерного использования средства защиты от комаров. Медики рассказали об опасности для людей, которую могут представлять средства для отпугивания насекомых, об этом сообщил телеканал ТСН.

Медики предупредили, что средства защиты от насекомых могут вызвать у человека аллергическую реакцию. Кроме того, спреи и крема от комаров могут привести к кожным раздражениям и даже ожогам.

Врачи советуют читать инструкцию перед использованием защитных средства для того, чтобы не навредить здоровью. Необходимо обращать внимание на противопоказания, проверять срок годности и по возможности избегать контакта средства с кожей.

Ранее ученые рассказали, как комары находят своих «жертв». По версии исследователей, насекомые ищут по «следу» из углекислого газа. Для того, чтобы лучше чувствовать «след», где концентрация газа наиболее высока, комары летают против ветра.