«Народный фронт за возрождение ЦАР» окончательно отказался от ведения боевых действий, рассказал лидер вооруженной группы Нурредин Адам.
По его словам, центральная власть продемонстрировала свою добросовестность в отношении населения северо-востока страны и приняла конктретные и последовательные действия, чтобы предотвратить вооруженные столкновения и случаи проявления насилия. Нурредин Адам заявил о соблюдении положений мирного соглашения и призвал правительство как можно скорее установить мир, а также призвал международное сообщество оказать африканской стране поддержку.
Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что государственность ЦАР постепенно восстанавливается. Однако этому всеми силами препятствуют западные страны, которые делают все от них зависящее, чтобы превратить континент в свою колонию, как это было ранее.
«Давление через международные организации и медиа — один из достаточно распространенных способов для обоснования действий, которые могут быть совсем неблаговидными. Поэтому говорить о независимости какого-либо эксперта в столь сложной ситуации, как положение дел в ЦАР, нужно всегда с осторожностью», — прокомментировал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков доклад независимого эксперта Мари-Терезы Кейта Бокум, которая рассказала, что мирное соглашение, подписанное между правительством Центральноафриканской Республики и лидерами 14 военно-политических группировок, находится под угрозой.