«Народный фронт за возрождение ЦАР» окончательно отказался от ведения боевых действий, рассказал лидер вооруженной группы Нурредин Адам.

По его словам, центральная власть продемонстрировала свою добросовестность в отношении населения северо-востока страны и приняла конктретные и последовательные действия, чтобы предотвратить вооруженные столкновения и случаи проявления насилия. Нурредин Адам заявил о соблюдении положений мирного соглашения и призвал правительство как можно скорее установить мир, а также призвал международное сообщество оказать африканской стране поддержку.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что государственность ЦАР постепенно восстанавливается. Однако этому всеми силами препятствуют западные страны, которые делают все от них зависящее, чтобы превратить континент в свою колонию, как это было ранее.