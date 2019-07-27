Провокаторы избили полицейского на «мирном» митинге в Москве

Москва, 27 июля. Участники незаконного митинга на Тверской улице в Москве избили сотрудника правоохранительных органов и забросали ОМОН бутылками, рассказал в социальных сетях и мессенджере журналист, радиоведущий и блогер Армен Гаспарян.

Соратники так называемых «независимых кандидатов», которых не допустили на выборы в Мосгордуму из-за большого числа недействительных подписей, продолжают устраивать беспредел в центре столицы.

«Напротив мэрии избили полицейского, закидали ОМОН пустыми бутылками, прорвали оцепление», — написал Гаспарян.

Хроника мирного протеста. Напротив мэрии избили полицейского, закидали ОМОН пустыми бутылками, прорвали оцепление...



В святых 90-ых уже участники этого пробивали бы Склиф. В лучшем случае. Сейчас почему-то демократия — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 27 июля 2019 г.

Напомним, протестующие несостоявшиеся кандидаты пытаются оказать давление на избирательные комиссии и добиться регистрации для участия в выборах. Подобные действия, отметим, подпадают под статью УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Примечательно, что кандидаты устраивают несанкционированные митинги, словно забывая о допущенных ими же нарушениях во время подписной кампании. Оппозиции, напомним, вышли боком как работа «художественных мастерских» по рисовке подписей, так и попытки пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций.

Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов ранее заявил, что сотрудники правоохранительных органов примут все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность граждан во время несанкционированного митинга 27 июля и защитить жителей и гостей столицы от незаконных действий провокаторов. Для пресечения нарушений закона на Тверскую улицу были направлены усиленные наряды полиции.

Корреспондент Федерального агентства новостей передавал с места событий, что полицейские несколько раз напомнили участникам о незаконности акции и попросили их разойтись. В ответ провокаторы распылили газ и прорвали оцепление в сторону улицы Охотный ряд. Правоохранители вынуждены были надеть противогазы из-за распыленного газа.