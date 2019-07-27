Шесть полицейских пострадали от рук провокаторов на митинге в Москве

Москва, 27 июля. Участники незаконного митинга оппозиции, который проходит в Москве, применили перцовый баллончик против сотрудников правоохранительных органов. От рук провокаторов пострадали шесть полицейских.

Напомним, участники несанкционированной акции оппозиции пытаются оказать давление на избирательные комиссии столицы, которые отказались регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы лиц, предоставивших поддельные подписи. При этом провокаторы заявляют, что незаконный митинг является стихийным, однако собственными действиями демонстрируют спланированность несанкционированной акции. Отметим, что пришедшие на сходку 27 июля явно следуют указаниям из распространенной заранее методички, которая была написана под влиянием западных кураторов.

Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов сообщил, что полиция примет все меры для обеспечения безопасности граждан и будет пресекать незаконные действия провокаторов во время несанкционированной акции. Для этого на Тверскую улицу направили усиленные наряды полиции, которые получили соответствующую экипировку. Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали на незаконном митинге около 300 агрессивно настроенных провокаторов. При этом, как сообщил корреспондент Федерального агентства новостей, полицейские действовали слаженно и аккуратно: выводили провокаторов из толпы и уводили их.