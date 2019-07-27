Полиция задержала на митинге около 300 провокаторов, собранных в Москву со всей России

Москва, 27 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали 295 человек на незаконном митинге в центре Москвы у здания столичной мэрии. Несанкционированную акцию организовали недопущенные до выборов в Мосгордуму кандидаты от так называемой оппозиции.

Незаконный митинг на Тверской улице начался в 14.00. Полиция оперативно задерживает агрессивно настроенных митингующих. Как отметили в правоохранительных органах, большинство задержанных радикальных провокаторов приехало в Москву из других регионов России. Так называемой оппозиции пришлось выискивать провокаторов по всей стране для митингов из-за выборов в Московскую городскую думу. Какое отношение жители регионов имеют к выбору москвичей, остается загадкой. Очевидно, что собрать сторонников в Москве так называемым оппозиционерам не удалось.

Накануне незаконной акции правоохранители в письменном виде предупредили агитаторов о том, что будут жестко пресекать нарушение порядка и обеспечивать безопасность горожан в соответствии с законом. При этом сотрудники правоохранительных органов действуют аккуратно и слаженно: выводят из толпы провокаторов и уводят их, об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщил глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов, полиция примет все необходимые меры для обеспечения безопасности москвичей. Для пресечения провокаций на незаконной акции задействованы усиленные наряды полиции. При этом сотрудники полиции получили усиленную экипировку: бронежилеты, каски и резиновые дубинки. Кроме того, на Тверской улице дежурят более сотни автобусов полиции и Росгвардии.

Незаконный митинг в центре Москвы инициирован так называемыми «независимыми кандидатами», которых уличили в массовой подделке подписей для регистрации на выборы в Мосгордуму. Несогласные с решением Мосгоризбиркома кандидаты призывали горожан прийти на несанкционированную акцию, а также активно агитировали приезжать граждан из других регионов. В МВД предупреждали, что будут исполнять свой долг и жестко пресекать все нарушения для того, чтобы обеспечить безопасность граждан.