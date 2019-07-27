Клинцевич рассказал о попытках реанимировать «дело Скрипалей»

Москва, 27 июля. Представители проекта Bellingcat пытаются реанимировать «дело Скрипалей», заявил член Совета Федерации России Франц Клинцевич. По его словам, заявления о «русских хакерах» неубедительны.

Ранее основатель Bellingcat Элиот Хиггинс написал в Twitter, что российские хакеры якобы пытались атаковать их проект из-за деятельности, связанной с Россией. По его словам, кибератаки могут быть связаны с их расследованием «дела Скрипалей».

Клинцевич, комментируя сообщение главы Bellingcat, заявил, что у желающих реанимировать «дело Скрипалей» совсем плохо обстоят дела с фантазией. Он подчеркнул, что с каждым разом «вбросы буквально на глазах становятся все тухлее и тухлее».

«На мой взгляд, речь идет об очередной попытке реанимировать так называемое «дело Скрипалей», — сказал сенатор в беседе с РИА Новости.

Сенатор добавил, что сотрудники Bellingcat никакого расследования кибератаки на их проект не ведут, поскольку «такого дела просто нет и расследовать здесь нечего». Он также напомнил, что в западной прессе не раз сообщилось о связях Bellingcat и западных спецслужб.

«Словом, провокация она и есть провокация. Причем сделано все очень непрофессионально», — резюмировал Клинцевич.

Напомним, в марте прошлого года в британском Солсбсери были обнаружены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, как утверждают британские власти, с признаками отравления. Лондон голословно обвинил в причастности к инциденту Москву, Россия все обвинения категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «дело Скрипалей» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.