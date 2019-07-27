В Совфеде отреагировали на предложение украинцев восстановить авиасообщение с Россией

Граждане Украины потребовали от президента Владимира Зеленского снять блокаду с Крыма и восстановить авиасообщение с Россией в целом.

«Прошу президента Украины немедленно прекратить водную, экономическую и транспортную блокаду Крыма; возобновить поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу; возобновить поставки электроэнергии, продуктов питания и промышленных товаров из Украины в Крым; восстановить транспортное сообщение и свободное передвижение людей между Украиной и Крымом», — пишут авторы петиции, размещенной на сайте главы украинского государства.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей похвалил инициативных украинцев за их мудрость и прагматичность.

«Это хорошее предложение, если положения петиции будут реализованы, это пойдет на пользу прежде всего гражданам Украины, а также Крыму и России в целом. Если будет восстановлено авиа- и железнодорожное сообщение, то украинцы смогут избежать тех мучений, которые они испытывают при пересечении границы с нашей страной. Граждане Украины едут в Крым отдыхать, к родственникам, у кого-то здесь есть недвижимость», — отметил сенатор от Республики Крым.

По словам российского парламентария, на Украине понимают, что предыдущий глава государства Петр Порошенко толкал страну в пропасть. Об этом свидетельствуют в том числе и результаты выборов президента.

«Появление петиции — это определенно положительный момент, он свидетельствует о том, что на Украине начинают появляться проблески здравого смысла. Хотя граждане этой страны продемонстрировали его еще тогда, когда отказались повторно избирать Порошенко, помня последствия его разрушительной политики. В соседнем государстве начинают понимать, что восстановление нормальных отношений с Россией необходимо прежде всего самой Украине. Хотелось бы, чтобы Зеленский поддержал эту петицию, она должна набрать 25000 голосов. Хотя он и его кабинет министров могли бы принять решение о возобновлении авиа- и железнодорожного сообщения без всяких петиций», — рассуждает председатель Русской общины Крыма.

Он также подчеркнул, что инициатором восстановления транспортного сообщения между двумя странами должен выступить именно Киев.