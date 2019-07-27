Зеленский по-русски рассказал о своем фото с полуголыми мужчинами в Одессе

Одесса, 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский выложил фото в компании полуголых мужчин. Снимок был сделан на пляже в Одессе.

Рядом с Зеленским на шезлонге сидит глава офиса украинского президента Андрей Богдан. Сам Зеленский одет в шорты, футболку и кепку, а вот Богдан щеголяет в плавках. Снимок Зеленский подписал по-русски.

Он пошутил, что вход на пляжи осуществлялся через рамки металлоискателей, всюду охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море.

«На заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных», — добавил Зеленский.

В Одессу Зеленский прибыл 26 июля. Украинские СМИ сообщили, что президент прилетел на борту самолета эконом-класса. Один из пассажиров этого рейса рассказал местному порталу «Думская», как летевшие в лайнере школьники не дали поспать Зеленскому и стали делать селфи с президентом. Прилетев в Одессу, Зеленский в тот же вечер развлекся на съемках передачи «Лига смеха» на Морском вокзале.

Напомним, 15 мая пятый президент Украины Петр Порошенко успел подписать закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни на территории страны. По закону, все госслужащие должны использовать украинский язык как в устной, так и в письменной речи. Документ вступил в силу 16 июля.

Несмотря на это, Зеленский на церемонии своей инаугурации обратился к жителям Донбасса по-русски. Это, конечно, вызвало бурю гнева со стороны украинских политиков. В частности, бушевал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Набросилась на Зеленского и известный борец за государственный язык Украины писательница Лариса Ницой.