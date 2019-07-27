Минобороны Сербии подтвердило прибытие военной техники из России

Белград, 27 июля. Десять боевых разведывательных дозорных машин БРДМ-2 прибыли в Белград из России по воздуху. Об этом сообщили в Минобороны Сербии.

В ведомстве отметили, что военно-техническое соглашение, которое заключили президенты Сербии и России Александар Вучич и Владимир Путин, реализуется в соответствии с оговоренными сроками. Также в сообщении Минобороны Сербии говорится, что в Белград доставили не только сами разведывательные машины, но и комплекты запчастей к ним.

«Во время их воздушной транспортировки российской стороной не было никаких препятствий, и вся техника доставлена в целостности и сохранности при соблюдении международных правил», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, Минобороны Сербии поблагодарило Минобороны России за успешное сотрудничество и последовательное выполнение военно-технического соглашения.

Ранее Александар Вучич выразил признательность Владимиру Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу за поставку Белграду БРДМ-2. Как отметил сербский лидер, это большая поддержка и значительное усиление боеготовности и возможностей армии Сербии.

«Спасибо за этот подарок президенту Путину и министру Шойгу», — сказал Вучич.

Кроме того, президент Сербии ранее заявил, что гордится близкими отношениями с Россией, и назвал большой честью для себя приглашение в Москву на торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, 26 июля румынский телеканал «Диджи-24» (Digi 24) сообщил, что власти Румынии якобы задержали российские суда на Дунае, которые доставляли бронетранспортеры из России в Сербию. В Минобороны РФ опровергли эту информацию и заявили, что российское военное ведомство не отправляло никаких кораблей для перевозки военной техники по реке. Также в министерстве отметили, что российская военная продукция уже была поставлена в Сербию в соответствии с обозначенными в контракте сроками.